Ordu’da cinayet suçundan aranan hükümlü, saklandığı gizli bölmede yakalandı | Video
Ordu’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, cinayet suçundan aranması bulunan hükümlü, saklandığı gizli bölmede yakalandı.
Bir süre devam eden takip ve incelemelerin ardından yürütülen çalışmalar sonucu A.G. bir evin içerisine yapılan gizli bölmede saklanırken yakalandı. A.G., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Suçlular ve aranan şahıslara yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.
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