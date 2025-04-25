Video Yaşam Ordu’da cinayet suçundan aranan hükümlü, saklandığı gizli bölmede yakalandı | Video
Ordu’da cinayet suçundan aranan hükümlü, saklandığı gizli bölmede yakalandı | Video

Ordu’da cinayet suçundan aranan hükümlü, saklandığı gizli bölmede yakalandı | Video

25.04.2025 | 16:55

Ordu’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, cinayet suçundan aranması bulunan hükümlü, saklandığı gizli bölmede yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan aranması bulunan A.G. (41) isimli hükümlünün yakalanması yönelik operasyon başlattı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucu A.G.'nin Aybastı ilçesinde olduğu belirlendi.

Bir süre devam eden takip ve incelemelerin ardından yürütülen çalışmalar sonucu A.G. bir evin içerisine yapılan gizli bölmede saklanırken yakalandı. A.G., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Suçlular ve aranan şahıslara yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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