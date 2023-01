Örgü kursunun tek erkek kursiyeri: Yüksek lisanslı örgücü | Video

Berkay Mert Özyurt (28), Amasya Halk Eğitim Merkezi Örgü Kursunun tek erkek kursiyeri. Bu merak ona aynı kursta öğretici olan annesinden geçti. Annesi de aynı kursa usta öğreticilik yapıyor.

5 yıl önce örgüye merak salan gencin ürettiği atkı, bere ve kazakları gören kadınlar fotoğraflarını çekip çocuklarına örnek gösteriyor. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi spor yöneticiliği yüksek lisans mezunu olan Berkay Mert Özyurt, memleketi Amasya'da otizmli çocuklara yönelik yüzme eğitimi vermeye başladı. 5 yıl önce de annesinden örgü yapmaya öğrenen Özyurt, kalan zamanlarını değerlendirip yeniden annesinin öğrencisi olmak için Amasya Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi'nin yolunu tuttu.

Özyurt, atkı, bere ve kazak örmeye başlayınca kurstaki diğer kursiyerler şaşkınlığını gizleyemedi.

Berkay Mert Özyurt (28), "Örgü merakı küçük yaşlarda annemin çocukluktan olan merakını ilerleyen yaşlara getirebilmesiyle benim de onu izleyerek aynı şekilde annemden görerek yani. Bu bizim kültürümüzle alakalı olduğunu düşünüyorum. Erkeklere genelde bizim toplum yapımızda ev işleri, el işleri, ince işler verilmiyor. Genellikle kaba motor yük işleri, kaba tabirlerle bunlar tabi ki. Onlara uygun görülüyor erkek çocukları. Erkek çocuk zaten gücü simgeliyor genel olarak da. Yalnız bu erkeğin bu işleri yapamayacağına bir işaret değil. Erkek çocuğu da yemek yapabiliyor, erkek çocuğu da bulaşık yıkayabiliyor, erkek çocuğu da örgü örebiliyor. Örgü ince motor becerileri el grubunda bulunan ince motor, bacak ve kol grubunda, göğüs grubunda bulunan kaba motor beceriler yani büyük kas grubu ve küçük kas grubu olarak ayırıyorduk bunları. Bu örgü küçük kas gruplarını ve beynin daha ince işlediği, hafızanın daha detaylı işlediği gruplara geçerli oluyor. Örgü bence güzel bir hobi, güzel bir branş. Hem her yaşta yapılabilir. Hem de her fiziksel yapıya sahip, uygun olabilir. Her insan bence örgü yapabilir genel olarak."

Berkay'ın hem annesi hem de aynı kursta usta öğretici olan Ceyhan Özyurt, "Oğlum küçüklüğünden beri benim işlerimde heveslidir. Mutfakta da aynı şekilde, örgüde de aynı şekilde"

Kursiyerlerde Berkay'ın aralarında olmasında gayet mutlu. Kursiyerlerden 61 yaşındaki Şengül Köse, "Berkay'ımız daha önce zaten Samsun'da okuyordu. Sonra Amasya'ya geldi. Boş zamanlarında da burada bizim yanımıza geliyor. Örgü örüyor, çocukluğundan beridir de hocam söyledi, örgü örüyormuş zaten. Bir isteği varmış. Onun için buraya geldi, bizde mutluyuz."

Berkay Mert Özyurt, örgü örmeyi hemcinslerine de tavsiye ediyor. Kursiyerler hep bir ağızdan slogan olan "her zaman, her yerde, herkese halk eğitim" demeyi de ihmal etmedi.