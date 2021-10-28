Orman şehitlerine hatıra ormanı | Video

Marmaris’te meydana gelen yangınlarda hayatını kaybeden orman şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturulacak. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, “Marmaris’te bu yaz meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybeden orman şehitlerimiz anısına hatıra ormanı oluşturuyoruz.” dedi.

Muğla'da meydana gelen orman yangının felaketinde yaklaşık 60 bin hektarlık alan zarar görmüştü. Yanan alanlarda yapılan temizleme çalışmalarının ardından ağaçlandırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yangından en çok etkilenen Marmaris'te, yanan alanlarda orman şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturulacak. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak konuyla ilgili olarak, "Orman yangınları sonrası yanan alanlardaki çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan yanan ağaçların sahadan temizlenmesi çalışmaları sürerken diğer yandan yanan alanların ağaçlandırılma için saha hazırlık çalışmaları yapılıyor. Marmaris'te bu yaz meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybeden orman şehitlerimiz anısına hatıra ormanı oluşturuyoruz." dedi.

HASDEMİR VE AKDEMİR ANISINA

Yasin Yaprak, Marmaris yangınlarında hayatını kaybeden orman şehitleri için İçmeler bölgesine hatıra ormanı oluşturulacağını duyurdu. Yaprak, "Haziran ayında meydana gelen orman yangınında hayatını kaybeden personelimiz orman şehidi Görkem Hasdemir ve Temmuz ayında meydana gelen orman yangınında hayatını kaybeden yangın gönüllüsü orman şehidimiz Şahin Akdemir anısına hatıra ormanı oluşturuyoruz. Marmaris İçmeler'de oluşturulacak Orman Şehitleri Hatıra Ormanında ilk fidanlar 11 Kasım Milli Ağaçlandırma gününde toprakla buluşturulacak. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma gününde herkesi fidan dikmeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.