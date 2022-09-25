Video Yaşam Ortaköy'de güvenlik görevlileri dehşet saçtı! 4 kişiyi sopalarla öldüresiye böyle dövdüler | Video
Ortaköy'de güvenlik görevlileri dehşet saçtı! 4 kişiyi sopalarla öldüresiye böyle dövdüler | Video

Ortaköy'de güvenlik görevlileri dehşet saçtı! 4 kişiyi sopalarla öldüresiye böyle dövdüler | Video

25.09.2022 | 08:44

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Beşiktaş’ta tanınmış bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, çıkan tartışma sonrası takım elbiseli güvenlik görevlileri tarafından darbedilmişti. Olayda bir kişi silahla 3 kişi aldığı darbeler sonucu olmak üzere toplam 4 kişi yaralanmıştı. Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Kaymakamlığı 5 kişinin adli makamlarca tutuklandığını belirtti.

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Olay, Beşiktaş Ortaköy'de 8 Eylül Perşembe saat 01:30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, tanınmış bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, kapıdaki güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine kısa süreli sözlü tartışma yaşanırken, içeri alınmayan kişi bir anda güvenlik görevlilerinden birine kafa attı.

Arkadaşlarının aldığı darbeyi gören takım elbiseli yaklaşık 10 güvenlik görevlisi, kafa atan kişiyle birlikte yanındaki erkeği ve kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla darbetti.

Bir türlü sakinleşmeyen güvenlik görevlileri ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği korkunç bir şekilde darbetti. Olay da bazı güvenlik görevlileri kavgayı ayırmaya çalışa da bir türlü başaramadı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kişi bir süre güvenlik görevlileri ile sözlü tartışma yaşıyor. Daha sonra tartışan kişi güvenlik görevlisine kafa atıyor. Bunun üzerine girişte bekleyen güvenlik görevlileri aralarına aldıkları kişileri öldüresiye dövmeye başlıyor. Yere yatırdıkları kişileri sopalarla ve tekmelerle dövüyorlar.

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Kaymakamlığı, "İlçemizde bulunan bir işletmede meydana gelen ve bugün sosyal medyada da paylaşılan olayla ilgili olarak; 08.09.2022 günü gerçekleşen olayda, işletmeye girmeye çalışan ve içeri alınmayan müşterilerle işletmenin güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbede ve sonrasında gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi yaralanmış, emniyet görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde olaya karışan 5 kişi yakalanarak, çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklanmıştır" şeklinde belirtti.

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