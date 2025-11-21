Osmaniye'de konteynırla duvar arasında sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı | Video
21.11.2025 | 15:51
Osmaniye'de, konteyner ile duvar arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla kurtarıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kediye, itfaiye görevlileri tarafından mama ve su verildi.
