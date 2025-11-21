Osmaniye'de konteynırla duvar arasında sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı | Video 21.11.2025 | 15:51 Osmaniye'de, konteyner ile duvar arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Rahime Hatun Meydanında bulunan konteyner çarşıda meydana geldi. Konteynır ile duvar arasından gelen kedi sesini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Dar alanda mahsur kalan yavru kediye zarar vermemek için titizlikle çalışan ekipler, kısa sürede kediyi sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kediye, itfaiye görevlileri tarafından mama ve su verildi.