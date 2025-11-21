Video Yaşam Osmaniye'de konteynırla duvar arasında sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı | Video
Osmaniye'de konteynırla duvar arasında sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı | Video

Osmaniye'de konteynırla duvar arasında sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı | Video

21.11.2025 | 15:51

Osmaniye'de, konteyner ile duvar arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Rahime Hatun Meydanında bulunan konteyner çarşıda meydana geldi. Konteynır ile duvar arasından gelen kedi sesini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Dar alanda mahsur kalan yavru kediye zarar vermemek için titizlikle çalışan ekipler, kısa sürede kediyi sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kediye, itfaiye görevlileri tarafından mama ve su verildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Osmaniye’de konteynırla duvar arasında sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı | Video 01:00
Osmaniye'de konteynırla duvar arasında sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı | Video 21.11.2025 | 15:51
Otomobiline binerken silahlı saldırıda ölmüştü; görüntüler ortaya çıktı | Video 04:39
Otomobiline binerken silahlı saldırıda ölmüştü; görüntüler ortaya çıktı | Video 21.11.2025 | 15:23
Polisten kaçan kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan şahıs yakaladı | Video 00:22
Polisten kaçan kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan şahıs yakaladı | Video 21.11.2025 | 14:57
Erzurum’da kaybolan 70 yaşındaki çoban sağ bulundu! Bitkin düşen yaşlı adamı Mehmetçik sırtında böyle taşıdı | Video 17:57
Erzurum'da kaybolan 70 yaşındaki çoban sağ bulundu! Bitkin düşen yaşlı adamı Mehmetçik sırtında böyle taşıdı | Video 21.11.2025 | 14:01
Bursa’da korkunç olay: Hava almak için dışarı çıkan eczacı kadının üzerine atladı, kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı! | Video 02:17
Bursa'da korkunç olay: Hava almak için dışarı çıkan eczacı kadının üzerine atladı, kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı! | Video 21.11.2025 | 13:37
Balıklı Rum Hastanesi’nde sahte reçete ve usulsüz işlem soruşturması: 6 gözaltı | Video 00:33
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete ve usulsüz işlem soruşturması: 6 gözaltı | Video 21.11.2025 | 12:16
Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 40 şüpheli adliyede | Video 01:24
Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 40 şüpheli adliyede | Video 21.11.2025 | 12:16
İstanbul’da son bir ayda sokak çetelerine operasyon: 145 gözaltı | Video 04:05
İstanbul’da son bir ayda sokak çetelerine operasyon: 145 gözaltı | Video 21.11.2025 | 11:36
Adana’da otomobilin tıra arkadan feci kaza kamerada | Video 01:15
Adana'da otomobilin tıra arkadan feci kaza kamerada | Video 21.11.2025 | 10:36
Hava destekli narkotik operasyonunda 25 kişi tutuklandı | Video 04:08
Hava destekli narkotik operasyonunda 25 kişi tutuklandı | Video 21.11.2025 | 10:30
Esenyurt’ta sokakta bekleyen iki kişiye silahlı saldırı! O anlar kamerada | Video 01:56
Esenyurt’ta sokakta bekleyen iki kişiye silahlı saldırı! O anlar kamerada | Video 21.11.2025 | 10:17
Muş’ta eski eş dehşeti: Pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı | Video 02:10
Muş’ta eski eş dehşeti: Pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı | Video 21.11.2025 | 09:00
Zehir tacirlerine dev operasyon: 14 kişi tutuklandı | Video 02:06
Zehir tacirlerine dev operasyon: 14 kişi tutuklandı | Video 21.11.2025 | 08:29
D-140’ta araç şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:48
D-140’ta araç şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı | Video 20.11.2025 | 16:29
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı | Video 00:26
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı | Video 20.11.2025 | 16:04
Güngören’de silahlı şahıs, tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu! Dehşet anları kamerada | Video 01:11
Güngören'de silahlı şahıs, tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu! Dehşet anları kamerada | Video 20.11.2025 | 14:22
Osmaniye’de 4.4 büyüklüğünde deprem | Vİdeo 00:50
Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem | Vİdeo 20.11.2025 | 14:15
Diyarbakır’da prizden kaynaklı yangında 7 kişi etkilendi | Video 01:54
Diyarbakır'da prizden kaynaklı yangında 7 kişi etkilendi | Video 20.11.2025 | 13:55
Deprem anındaki panik güvenlik kamerasında | Video 00:35
Deprem anındaki panik güvenlik kamerasında | Video 20.11.2025 | 13:55
Böcek ailesinin zehirli otelde kilitli kaldığı anların görüntüsü ortaya çıktı! Dışarı çıkmak için kapıyı kırmaya çalışmışlar... | Video 10:02
Böcek ailesinin zehirli otelde kilitli kaldığı anların görüntüsü ortaya çıktı! Dışarı çıkmak için kapıyı kırmaya çalışmışlar... | Video 20.11.2025 | 11:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY