Otobüs şoförü ile yolcu birbirlerine böyle girdi | Video 18.09.2025 | 13:34 Elazığ’da Yurtbaşı beldesine ait halk otobüsünde şoför ile bir yolcunun tekmeli yumruklu kavgası, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Yurtbaşı halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcuyla şoför arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Bir süre kavga eden şoförle yolcu vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. O anlar ise bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.