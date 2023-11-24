Video Yaşam Para balyaları ile video çekmişti, PKK üyeliğinden gözaltına alındı | Video
Para balyaları ile video çekmişti, PKK üyeliğinden gözaltına alındı | Video

Para balyaları ile video çekmişti, PKK üyeliğinden gözaltına alındı | Video

24.11.2023 | 15:14

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, Kıbrıs'a uçmak için gittiği havalimanında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Sosyal medyada paylaştığı balya balya paralarla gündeme gelen, Reşit Bozdağ, katıldığı bir evlendirme programıyla tanınan kız arkadaşı Melis Buse Betkayan ile birlikte Kıbrıs'a tatile gitmek için İstanbul Havalimanı'na gitti. Burada kimlik kontrol noktasından geçen Bozdağ'ın bilgilerini kontrol eden polis, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olduğunu belirledi. Konuyla ilgili İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi veren ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürdü.
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