Para balyaları ile video çekmişti, PKK üyeliğinden gözaltına alındı | Video
Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, Kıbrıs'a uçmak için gittiği havalimanında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
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