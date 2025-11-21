Polisten kaçan kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan şahıs yakaladı | Video
21.11.2025 | 14:57
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Dur' uyarısına rağmen kaçan ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan şahsı yakaladı. Aracında uyuşturucu madde bulunan ve alkollü olduğu belirlenen şahsın yakalanması sırasında bir polis memuru elinden yaralandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
