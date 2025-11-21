Video Yaşam Polisten kaçan kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan şahıs yakaladı | Video
21.11.2025 | 14:57

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Dur' uyarısına rağmen kaçan ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan şahsı yakaladı. Aracında uyuşturucu madde bulunan ve alkollü olduğu belirlenen şahsın yakalanması sırasında bir polis memuru elinden yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri dün akşam saat 22:00 sıralarında Emek mahallesinde şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. 'Dur' ihtarına uymayan araç Alanönü mahallesine kadar kaçtı. Ardından bölgede bulunan tüm yollar kapatılarak şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Araç içerisinde yakalanan G.Y.'nin 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan 8 Yıl 4 ay cezası olduğu tespit edildi. Ayrıca Yunus Timleri araçta yasaklı madde ele geçirdi. Alkollü olduğu da tespit edilen G.Y.'ye çeşitli maddelerden trafik cezası yazıldı. Polisten kaçmaya çalıştığı esnada bir polis aracına zarar veren şüpheli, yakalama esnasında da bir polis memurunun elinin zedelenmesine sebep oldu.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
