Sahipsiz eşek sürücülere zor anlar yaşattı | Video

Öğle saatlerinde Kepez Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda nerden geldiği bilinmeyen bir eşek trafiğe çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü. Eşeği gören sürücüler gördükleri manzara karşısında şaşırırken, kaza yapmamak için hızını kontrollü şekilde eşeğin yanından geçtiler. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen zabıta ekipleri eşeği yakalayarak muhafaza altına aldı.