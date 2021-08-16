Video Yaşam Sancaktepe’de sanal tombala oynanan iş yerine baskın | Video

Sancaktepe’de sanal tombala oynanan iş yerine baskın | Video

Sancaktepe’de sanal tombala oynanan iş yerine baskın | Video
16.08.2021 | 16:36

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Sancaktepe’de bir iş yerinde bilgisayar aracılığıyla sanal tombala oynayan 5 kişi kıskıvrak yakalandı. Kumar oynayan 5 kişi ile kumar oynatan bir kişiye cezai işlem uygulandı.

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Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi'nde bulunan bir iş yerine 14 Ağustos günü saat 23.50 sıralarında polis tarafından baskın düzenlendi. Bakının yapıldığı iş yerinde 6 şahsın bulunduğu ve 5 farklı bilgisayarda "sanal tombala" olarak tabir edilen kumarı oynandığı tespit edildi. Kumar oyunundan kazanıldığı değerlendirilen bin 30 TL para ve 5 adet bilgisayara el konularak muhafaza altına alındı.

Kumar oynadığı görülen 5 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na 34. Maddesine istinaden idari işlem yapıldı. İş yeri sahibi M.Ö. isimli şahsa "Kumar Oynatılması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı, şahıs ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verildi.

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