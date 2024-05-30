Sancaktepe'de tekel bayiye silahlı saldırı: 1 yaralı | Video
Sancaktepe'de kimliği belirsiz kişiler tarafından tekel bayisine ateş açıldı. Olayda bir kadın yaralandı.
Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği yerde bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışması yaptı. Ekipler çalışmalarının sona ermesinin ardından olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:21
Kartal'da sigara yangına neden oldu: 1 ölü | Video 30.05.2024 | 09:31
02:39
01:32
Sancaktepe'de tekel bayiye silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 30.05.2024 | 08:52
02:15
18:17
14:54
00:47
Malatya’da zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama | Video 29.05.2024 | 15:34
03:30
Köpeğin saldırdığı yaşlı adam dehşeti yaşadı! O anlar kamerada | Video 29.05.2024 | 15:54
02:28
Burun yapısı dar olan kediye estetik operasyon | Video 29.05.2024 | 14:34
01:14
02:26
Alkollü sürücü kaza yaptı, eşi üstlenmeye çalıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 29.05.2024 | 13:24
01:47
İstanbul ve Batman’da tefecilere operasyon: 13 gözaltı | Video 29.05.2024 | 12:15
05:36
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Mayıs 2024 Çarşamba atv izle! | Video 29.05.2024 | 11:52
01:17
04:03
Köpek saldırısında ölümden dönen çocuğun acılı babası konuştu | Video 29.05.2024 | 11:24
01:21
04:28
00:30
Yolda yürüyen kadın kapkaça uğradı! O anlar kamerada | Video 29.05.2024 | 10:38
01:28