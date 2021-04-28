Video Yaşam Şanlıurfa'da acı olay. Serinlemek için sulama kanalına giren 2 kardeş boğuldu | Video

Şanlıurfa'da acı olay. Serinlemek için sulama kanalına giren 2 kardeş boğuldu | Video

Şanlıurfa'da acı olay. Serinlemek için sulama kanalına giren 2 kardeş boğuldu | Video
28.04.2021 | 17:17

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Şanlıurfa’da iki kardeş sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Tepedibi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin yakınlarından geçen sulama kanalı çevresinde oyun oynayan Ahmet Aslan (7), dengesini kaybederek suya düştü. Kardeşinin düştüğünü gören ağabey Mehmet Emin Aslan (13) suya atlayarak onu kurtarmaya çalıştı. Bu sırada akıntıya kapılan kardeşler, gözden kayboldu. Diğer çocukların haber vermesi üzerine bölgeye giden yakınları, kardeşlere ulaşamayınca durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından kanalda yapılan arama sonucu bulunan kardeşlerin cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada toplanan Aslan kardeşlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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