Video Yaşam Şanlıurfa'da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Şanlıurfa'da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Şanlıurfa'da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

14.03.2024 | 08:50

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Yardımcı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hasan U.'nun kullandığı otomobil karşı yönden gelmekte olan A.Ş.'nin kullandığı biçerdöverle çarpıştı. Kazada sürücü Hasan U. ile yanında bulunan İsmail Uğur (49) yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail Uğur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan U.'nun ise tedavisi sürüyor.

Biçerdöver sürücüsü A.Ş. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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