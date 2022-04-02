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OTOMATİK OYNAT
01:12
Şanlıurfa’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02.04.2022 | 14:08
06:07
Bakan Soylu, Tuzluçayır Karakolu polisleriyle sahur yaptı 02.04.2022 | 09:18
01:52
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Kavgayı ayırmak isterken kendileri de dayak yediler! | Video 02.04.2022 | 12:56
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SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer’deki yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı 02.04.2022 | 13:15
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Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 11 yaralı | Video 02.04.2022 | 12:53
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Jandarmadan sahte içki kaçakçılarına şok baskın! | Video 02.04.2022 | 12:24
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Sağlık çalışanı Büşra Durmaz terk edilmiş bebeğin süt annesi oldu 02.04.2022 | 11:10
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İstanbul’da aranan şahıs operasyonu 02.04.2022 | 11:02
02:41
Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı | Video 02.04.2022 | 10:32
01:09
Ormanda kasten yangın çıkaran şahıslar kamerada | Video 02.04.2022 | 10:32
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Üniversite öğrencisinin telefonunu dolandıran şüpheli tutuklandı | Video 02.04.2022 | 10:39
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01:56
İstanbul'da hapis cezası kesinleşenlere polis operasyonu | Video 02.04.2022 | 10:19
02:44
Ramazan davulcuları görev başında 02.04.2022 | 09:04
01:44
Çanakkale’deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı 02.04.2022 | 09:04
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Yasadışı sanal bahis çetesine operasyon: 20 gözaltı | Video 02.04.2022 | 09:36
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.