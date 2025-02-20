Video Yaşam Sarı serum faciasının yaşandığı poliklinik kapatıldı | Video
Sarı serum faciasının yaşandığı poliklinik kapatıldı | Video

Sarı serum faciasının yaşandığı poliklinik kapatıldı | Video

20.02.2025 | 15:35

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz ay sarı serum vurulduktan sonra bir kişinin hayatını kaybettiği özel poliklinik Sağlık Bakanlığı kararıyla kapatıldı.

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Olay, 13 Ocak'ta kent merkezindeki özel bir klinikte meydana geldi. İddiaya göre, mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan ve umre yolculuğu hazırlığı yapan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan (38), grip şikayetiyle kliniğe başvurdu. Burada Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Ancak Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı. Sonrasında ise ihbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak Gündoğan girdiği yoğun bakımda 20 saatin sonunda hayatını kaybetti.

Olay sonrası başlatılan soruşturma devam ettiği açıklandı. Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İl Merkezi Selçuklu Mahallesinde faaliyet gösteren S.E.'ye ait Özel Muayenehanenin faaliyetleri Sağlık Bakanlığının kararıyla durdurulmuştur. Sağlık Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünce Mehmet Gündoğan'ın vefatıyla ilgili olarak söz konusu muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatlar halen devam etmektedir" denildi.

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