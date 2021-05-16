Video Yaşam Sarıkamış yaylaları görenleri hayran bırakıyor | Video

Sarıkamış yaylaları görenleri hayran bırakıyor | Video

Sarıkamış yaylaları görenleri hayran bırakıyor | Video
16.05.2021 | 09:15

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Kars’ta baharla birlikte uyanan doğa farklı çeşitte renk ve güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor. Yeşillenen ağaçlar, Sarıçam ormanları ile birlikte rengarenk çiçekler doğanın büyüleyen tablosundaki yerini aldı.

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde baharla birlikte doğa fotoğrafçıları da kendilerini pandemiden kaçarak Sarıçam ormanlarına attı. Eşsiz güzelliğiyle adeta görenleri hayran bırakan Sarıkamış yayları, doğa fotoğrafçılarını ağırlıyor.

Korona virüs (Kovid-19) salgınından en iyi korunma yönteminin doğa olduğunu ifade eden Doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat, "Mayıs ayının güzelliğini yaşıyoruz. Sarıkamış yaylarında özellikle karların erimesiyle ve doğanın canlanmasıyla güzel çiçekler arasındaki beyaz bölgeleri fotoğraflıyoruz" dedi.

"İNSANLARIN PSİKOLOJİK RAHATLAYABİLECEĞİ YER DOĞA"
Cellat, "Doğa o kadar güzel ki, pandemi hastalığından dolayı insanların psikolojik rahatlayabileceği bir yer, bir alan olarak görüyoruz biz buraları, o yüzden doğa açığı olan, doğa doğayı seven, yabanı seven herkesi Sarıkamış yaylarına huzur bulmaya, bereket bulmaya, güzellik bulmaya, dostluk bulmaya bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Sarıkamış'ta eriyen karlar ve canlanan doğa rengarenk çiçekler bezenirken, Sarıçam Ormanları ile bütenleşen yaylar fotoğraf sanatçılarının mekanı oldu. başta çiçekler olmak üzere beyaz ile yeşili de bir arada bulan fotoğrafçılar bol bol fotoğraf çekti.

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