Video Yaşam Sarıyer'de kafede bir kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Sarıyer'de kafede bir kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Sarıyer'de kafede bir kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

28.03.2024 | 10:50

Sarıyer'de kafede bir kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı...

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