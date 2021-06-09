Video Yaşam Şarkıcı Gülşen koronavirüs aşısı oldu, sosyal medya Instagram hesabından böyle paylaştı...

Şarkıcı Gülşen koronavirüs aşısı oldu, sosyal medya Instagram hesabından böyle paylaştı...

Şarkıcı Gülşen koronavirüs aşısı oldu, sosyal medya Instagram hesabından böyle paylaştı...
09.06.2021 | 15:38

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçıların aşı olabileceğini duyurmasının ardından; ünlü popçu Gülşen de koronavirüs aşısı oldu. Ünlü Şarkıcı Gülşen, "Zor günler bitmek üzere. Sahneye geri dönebilmeyi umuyorum" dedi.

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