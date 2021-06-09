Şarkıcı Gülşen koronavirüs aşısı oldu, sosyal medya Instagram hesabından böyle paylaştı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçıların aşı olabileceğini duyurmasının ardından; ünlü popçu Gülşen de koronavirüs aşısı oldu. Ünlü Şarkıcı Gülşen, "Zor günler bitmek üzere. Sahneye geri dönebilmeyi umuyorum" dedi.