Savrulan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular | Video 05.02.2023 | 10:40 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü şehir güvenlik kameralarına yansıyan feci trafik kazalarına ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, 2 yayanın, kavşakta kaza yaptıktan sonra aşırı hızla savrulan bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulma anları, yaya çarpma kazaları ve ışık ihlali sonucu yaşanan kazalar dikkat çekti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, şehir merkezinde son günlerde yaşanan ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yansıyan feci trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Meydana gelen feci kazaların görüntüleri, İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Başkasından bekleme kurallara önce sen uy. Unutmayın trafikte güven, tüm vatandaşlarımızın kurallara dikkatle uyması ile mümkündür. Lütfen trafik kurallarına uyalım" notuyla paylaşıldı.

SAVRULAN OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Görüntülerde, 2 yayanın, kavşakta kaza yaptıktan sonra aşırı hızla savrulan bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulma anları yürekleri ağza getirdi. Öte yandan yaya çarpma kazaları, motosiklet kazaları ve ışık ihlali sonucu yaşanan kazaların fazlalığı ise dikkat çekti.