Video Yaşam Serik’te motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video
Serik’te motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video

Serik’te motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video

28.04.2022 | 14:00

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Antalya’nın Serik ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Özen’in (17) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Kaza sabah saatlerinde Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi Şatırlı mevkii yol ayrımında H.B'nin (55) kullandığı kamyonet ile Hüseyin Özen'in (17) kullandığı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayı öğrenen Hüseyin Özen'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Özen'in berberlik yaptığı öğrenildi.

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