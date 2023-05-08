Servis aracı minibüse çarptı: 5 yaralı | Video

Edinilen bilgilere göre kaza saat 08.30 sıralarında İnönü mahallesinde meydana geldi. A.T idaresindeki servis aracı kavşağa çıktığı sırada A.Ö idaresindeki minibüse yandan çarptı. Kaza sonrası minibüs yan yattı. Serviste yolcu olarak bulunan A.T, minibüste yolcu olarak bulunan Ö.Ö, Y.G. A.G ve Y.A yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından kentte ki çeşitli hastanelere yönlendi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.