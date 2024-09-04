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Sevgilisinin arkadaşları önce dövdü sonra öldürdü

Sevgilisinin arkadaşları önce dövdü sonra öldürdü

04.09.2024 | 10:04

Adana'da bir kişi tartıştığı sevgilisinin arkadaşları tarafından önce öldüresiye darp edildi ardından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili ölen kişinin sevgilisiyle birlikte 5 kişi tutuklandı.

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Olay, 31 Ağustos günü Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepede meydana geldi. İddiaya göre, Selcan Ç. (37) bir süredir oto tamircisi olan Ramazan Karabulut (45) ile yasak aşk yaşadı. Selcan Ç., sevgilisi Ramazan Karabulut ile arasında tartışma çıktı. Tartışmadan Selcan Ç., yakın arkadaşı olan Talüt Yavuz (53)'u arayarak Ramazan ile kavga ettiğini söyledi.


Talüt Yavuz Ramazan'ı arayarak 'Gel konuşalım' diyerek Rüzgarlı Tepeye çağırdı. Ramazan Karabulut, çağırılan yere geldikten sonra Talüt Yavuz ile birlikte Selcan Ç. Uğurcan Sergen Dokumacı (23), Kemal Elmasten (19), Murat Güngör (21) ile H.Y (15)'de geldi.


"Önce dövüp sonra bıçaklayıp öldürdüler"
Ramazan Karabulut, Selcan Ç. ile konuşmak istedi ancak gelen kişiler kavga çıkarttı. Karabulut'u öldüresiye dövdüler daha sonra Uğurcan Sergen Dokumacı bıçağını çekti. Dokumacı, Ramazan'ı bacağından bıçakladı. Ramazan kanlar içerisinde yere yığılırken kavgaya karışan herkes otomobile binerek hızla kaçtı.


"Çobanlar hayvan otlatırken cesedi buldu"
Rüzgarlı Tepe mevkiinde hayvan otlatan bir çoban, yerde hareketsiz yatan Karabulut'ı görünce durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ramazan Karabulut'un öldüğünü belirledi. Karabulut'un cesedi Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken burada yapılan otopsisin ardından toprağa verildi.


"Cinayet polisleri 6 şüpheliyi operasyonla yakaladı"
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karabulut'un katillerini bulmak için bölgedeki güvenlik kameralarını, PTS kayıtlarını hepsini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin yerleri tespit etti. Şafak vakti yapılan operasyonla 6 şüphelide kıskıvrak yakalandı.


Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinde Karabulut'u dövdüklerini itiraf ederken bıçağı Uğurcan Sergen Dokumacı'nın kullandığını belirttiler. Dokumacı ise suçlamaları kabul etmedi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelerden Selcan Ç. ile beraberindeki 4 kişi tutuklanırken 15 yaşındaki H.Y serbest kaldı.

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