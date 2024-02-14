Video Yaşam Silahla yaralamadan 2 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Silahla yaralamadan 2 kişi adliyeye sevk edildi | Video

Silahla yaralamadan 2 kişi adliyeye sevk edildi | Video

14.02.2024 | 13:14

Samsun'da tabancayla bir kişinin yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi.

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Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D.'nin (24) silahlı saldırısına uğrayan H.K.(29) bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan E.D. kaçtı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.D.'nin 19 Mayıs Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit edip yakalayarak gözaltına aldı. E.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Cinayet Bürosu ekipleri olay sırasında E.D.'nin yanında bulunan S.T.A.'yı (21) da gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan E.D. ve S.T.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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