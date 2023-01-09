Sinan Sardoğan çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı! Müge Anlı kan donduran görüntüleri yayınladı... | Video
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ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Arife Gökçe olayında izleyenleri ekran başına kilitleyen bir sapıklık hikayesi ortaya çıktı. Kayıbın bulunması için programa konuk olan Sinan Sardoğan'ın yaptığı şeyler adeta tüyler ürpertti. Programın telefonları Sardoğan'ın cinsel taciz ve sapkınlıklarını anlatmak isteyenler tarafından susmadı. Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın 2018 yılında bir çocuğa cinsel istismarda bulunmadan önceki görüntülerini ilk kez yayınladı.