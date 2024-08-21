Sinop’ta silah kaçakçılarına operasyon | Video

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ayancık'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Doğu Karadeniz Bölgesi'nden ruhsatsız tabanca temin ederek Sinop ve çevresinde satış yapan kaçakçıların Ayancık'taki adresine düzenlenen operasyonda, 6 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 16 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve suçtan elde edildiği tespit edilen 17 bin 570 euro ve 35 bin 600 TL para ele geçirildi.Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.