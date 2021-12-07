Sinop’ta zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı | Video

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Sinop’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, 11.30 sıralarında Sinop-Ayancık yolu Sarıkum mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı araçlar birbirleriyle çarpıştı. Çarpmanın sonucunda Cemal Örnek, Cevat Çetinkaya(27) hayatını kaybederken, Recep B., Fatma Ş.(59) ve Şeref Ş.(66) yaralandı. Yaralı Recep B. ve Fatma Ş. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine götürülürken, hayatını kaybedenler de Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.