Şırnak'ta dehşet! Herkesin gözü önünde kuzenini öldürdü; o anlar kamerada | Video
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ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde Nuri Aslan (55), eşiyle birlikte işlek caddede yürürken kuzeni Emin Aslan (46) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Emin Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.