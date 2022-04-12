Şırnak'ta dehşet! Herkesin gözü önünde kuzenini öldürdü; o anlar kamerada | Video

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde Nuri Aslan (55), eşiyle birlikte işlek caddede yürürken kuzeni Emin Aslan (46) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanya Caddesi'nde önceki gün Emin Aslan, karşıdan eşiyle birlikte yürüyerek gelen amcasının oğlu Nuri Aslan'a tabancayla defalarca ateş etti. Nuri Aslan yere yığılırken, eşi ve çevredekiler Emin Aslan'ı uzaklaştırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından Nuri Aslan hastaneye kaldırıldı. Emin Aslan ise polis tarafından gözaltına alındı. Nuri Aslan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Nuri Aslan'ın cenazesi otopsinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.Emin Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.