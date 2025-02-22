Şişen cep telefonu bataryası masasında patladı! O anlar kameraya yansıdı | Video
Rize'de bataryası şişen telefon tamircinin koyduğu yerde alev aldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
"TAM YEMEK YERKEN HİSSİYATIM GERÇEKLEŞTİ, TELEFON PATLADI"
O anları ve yaşadığı paniği anlatan Gökhan Akyıldız, telefonun patlama ihtimalini düşünerek masasının alt kısmında bulunan göze koyduğunu dile getirerek "Müşterimiz geldi, telefonunun batarya son aşamaya gelmiş, şişmiş. Artık arka kapak u şeklinde olmuş. Daha önce de farklı bir şikayetten gelmişti. Telefonu aldık, tezgaha koyduk, tam yapacakken yemek siparişi verdim. Bende 'Yiyeyim ondan sonra rahat rahat yaparım' dedim ama içimde de bir his oluştu. 'Bu Telefon patlayacak' diye düşündüm. Bende aldım telefonu benim masamda ara bir yer var, oraya koydum. Hani patlarsa orada patlasın dedim. Bu durum tamamen psikolojik yani, hani patlacağından değil. Yemeğe başladım, tam yemek yerken hissiyatım gerçekleşti, telefon patladı. Düştüğü yerde de 2 çift ayakkabım vardı, onlarda yandı. Allah'a şükür canımızdan olmadık" dedi.
"BEYNİM 'ONU ORAYA KOY, KENDİNİ GÜVENLİĞE AL' DEDİ"
Elektrikli soba olmasından kaynaklı hemen arkasına düşen telefonun kendisini yakamadığını kaydeden Akyıldız "Bizi orada kurtaran da elektrik sobamız oldu. Eğer o elektrikli soba orada olmasaydı dizilerimden yukarı yüzüme kadar komple yakardı beni. Elektrikli soba zaten demir ya, batarya patlayıp onun arkasına düşüyor. Orada oluşan lavların da bana doğru gelmesini engelliyor. Bir önceki patlama tecrübe oldu bize. Herhalde subliminal bir şekilde beyin 'Onu oraya koy, kendini güvenliğe al' dedi. O şekilde yaptık" ifadelerini kullandı.
"KABLOYU ÇIKARACAĞIZ, KULLANACAĞIZ, TEKRAR ŞARJA KOYACAĞIZ"
Telefon bataryalarının genelde şarja takılıyken telefonların kullanımından kaynaklandığına dikkat çeken Akyıldız, vatandaşları da uyararak "Telefon bataryasının şişmesi genelde kullanıcı hatasından kaynaklıdır. Normalde 2 yılı dolan telefonların batarya değişimleri yapılması gerekir. Hani bu süreçte de dikkat edilmesi gereken hususlar da var. Telefonun arkasında ufak şişme, yamulma, ekranda atma gibi sorunlar varsa muhakkak en yakın teknik servise getirerek kontrol ettirmekte fayda vardır. Patlamalar her zaman bu şekilde olmaz tabi ama tedbir almak her zaman iyidir. Telefonda veya diğer cihazlar; laptopta olsun, telefonda olsun, tablette olsun kesinlikle şarjdayken kullanmayı tavsiye etmiyoruz. Bu sefer ne oluyor 2 kat performans harcadığı için bu bataryaya yükleniyor. Şişme sebebin en büyük etkenidir. Şarjda iken kullanma, şarjdayken oyun oynama, görüşme, sosyal medya, bunlar kesinlikle yapılmamalı. Kabloyu çıkaracağız, kullanacağız, tekrar şarja koyacağız, yüzde 100 olduğunda al be yaparsan yap. Bir şekilde bunun standardı şarja koyduğun telefona hiç dokunmayacaksın. Yüzde 100 olana kadar bırakacaksın, orada %100 olduktan sonra al gene kullan" şeklinde konuştu.
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