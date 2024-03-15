Sivas’ta 2 bin 968 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı | Video 15.03.2024 | 16:02 Sivas’ta durdurulan araçta 2 bin 968 uyuşturucu hap ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik Kayseri yolu üzerinde yaptıkları uygulama sırasında içerisinde 5 kişi bulunan bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada kişilerin üzerinde durdurulan bir araçta ve araç içerisinde bulunan 5 şahıs üzerinde yapılan aramada; 2 bin 968 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlaması ile adli bakamlara sevk edildi. 5 zanlı çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.