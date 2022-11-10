Sivas’ta feci olay! İki otomobilin arasında sıkışan genç hayatını kaybetti | Video

Sivas’ta bir kişi iki aracın arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay Mevlana Mahallesi'nde 1. Sokak'ta meydana geldi. Caner Gülhan (24) bilinmeyen bir nedenle otomobil ile park halindeki otomobilin arasında sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçların arasında sıkışan Gülhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Sıkışan şahıs Sivas Belediyesi itfaiyesi tarafından kurtarılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.