SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki orman yangını ile ilgili şok sabotaj itirafı 'Benzin döke döke yaka yaka gittim'
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Son dakika haberleri... Antalya'da Akseki ve Manavgat orman yangınlarını çıkardığı iddiasıyla tutuklanan Ali Y.'yi kız arkadaşının kaydettiği ses kaydı ele verdi. Kayıtlarda Ali Y.'nin "Benzinle döke, döke, yaka yaka gittim" dediği ortaya çıktı.