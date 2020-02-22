Video Yaşam Son dakika! Bağdat Caddesi’nde bankta oturan nişanlı çifte çarpan alkollü sürücü tutuklandı | Video

Son dakika! Bağdat Caddesi’nde bankta oturan nişanlı çifte çarpan alkollü sürücü tutuklandı | Video

Son dakika! Bağdat Caddesi’nde bankta oturan nişanlı çifte çarpan alkollü sürücü tutuklandı | Video
22.02.2020 | 18:17

Bağdat Caddesi’nde kaldırıma çıkarak bankta oturan nişanlı çifte çarpıp Cansu Safi’nin ağır yaralanmasına neden olan alkollü araç sürücüsü Muhammed Enes A. tutuklandı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Muhammed Enes A. isimli sürücü, otomobiliyle kaldırıma çıkarak önce bankta oturan iki kişiye ardından yoldaki başka bir araca çarpmıştı. Kazada bankta nişanlısıyla beraber oturan Cansu Safi ağır yaralanırken nişanlısı Berkehan Bulgurcu ile diğer otomobilin çarptığı araçtaki kişi hafif yaralandı. Yaralılar Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan sürücü Muhammed Enes A. ise bugün polise giderek teslim oldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ına sevk edilen şüpheli sorgusunda, "Beyaz eşya teknisyeniydim. Şu anda vatani görevimi yapıyorum. Olay günü arkadaşlarla birlikte buluşmuştuk. Ben dağıtım iznine geldiğim için arkadaşlarla eğlenmeye gitmiştim" dedi.

"PİŞMANIM"
Arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığını söyleyen şüpheli, "Diğer arkadaşlarım daha kötü olduğu için aracı ben kullandım. Kasten kimseye zarar verme amacım yoktu. Zaten arkadaşlarımın can güvenliğini düşünüp zorda kaldığım için aracı ben kullandım. Kullanmamam gerektiğini biliyordum ama zorda kaldım. Pişmanım" dedi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Mahkeme, şüphelinin alkollü araç kullandığına dair beyanları, çarptığı Cansu Safi isimli kişinin ağır yaralı olması, olay anı görüntüleri, şüphelinin 1.53 promil alkollü olduğuna dair alkol raporu gözönünden bulundurarak şüphelinin "taksirle yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli kararın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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