SON DAKİKA: Böcek ailesinin zehirli otelde kilitli kaldığı anların görüntüsü ortaya çıktı! Camı kırmaya çalışmışlar... | Video

20.11.2025 | 11:19

Son dakika haberi: İstanbul-Fatih'te konakladıkları otelde hayatını kaybeden dört kişilik Böcek ailesinin trajik ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, olay anına ve öncesine dair tüyler ürperten ihmal ve detaylar ortaya çıktı. Başlangıçta gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulan facianın, otelin alt katında ruhsatsız ve sertifikasız bir firma tarafından yapılan haşere ilaçlamasından sızan "Alüminyum Fosfit" gibi ölümcül bir kimyasaldan kaynaklandığı ihtimali güçlendi. Savcılık sevk yazısında, hayatını kaybeden baba Servet Böcek'in kilitli kapı nedeniyle dışarı çıkamadığı belirtilirken o anlar ortaya çıktı. Yunus Emre KAVAK/SABAH