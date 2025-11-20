SON DAKİKA: Böcek ailesinin zehirli otelde kilitli kaldığı anların görüntüsü ortaya çıktı! Camı kırmaya çalışmışlar... | Video
20.11.2025 | 11:19
Son dakika haberi: İstanbul-Fatih'te konakladıkları otelde hayatını kaybeden dört kişilik Böcek ailesinin trajik ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, olay anına ve öncesine dair tüyler ürperten ihmal ve detaylar ortaya çıktı. Başlangıçta gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulan facianın, otelin alt katında ruhsatsız ve sertifikasız bir firma tarafından yapılan haşere ilaçlamasından sızan "Alüminyum Fosfit" gibi ölümcül bir kimyasaldan kaynaklandığı ihtimali güçlendi. Savcılık sevk yazısında, hayatını kaybeden baba Servet Böcek'in kilitli kapı nedeniyle dışarı çıkamadığı belirtilirken o anlar ortaya çıktı. Yunus Emre KAVAK/SABAH
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:02
00:19
Metrelerce sürüklendiği kazayı yara almadan atlattı | Video 20.11.2025 | 10:25
02:23
Tosuncuk Mehmet Aydın'dan Çiftlik Bank mağdurlarına mektup | Video 20.11.2025 | 09:51
05:26
Şanlıurfa’da cadde ortasında silahlı kavga kamerada: 2 ağır yaralı | Video 20.11.2025 | 09:01
01:08
Eyüpsultan'da İETT otobüsü alevlere teslim oldu | Video 20.11.2025 | 08:32
00:25
Drift ve makas atan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 19.11.2025 | 16:42
01:04
Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı | Video 19.11.2025 | 16:09
05:14
00:56
Kamyonetin arkasına bağladığı atı dakikalarca böyle sürükledi! | Video 19.11.2025 | 15:11
01:19
02:16
02:14
Baba Servet Böcek son yolculuğuna uğurlandı 19.11.2025 | 13:38
02:02
02:47
Kar, kış, kıyamet dinlemedi, Sivas soğuğunda suya böyle girdi | Video 19.11.2025 | 11:21
01:06
Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 19.11.2025 | 11:21
04:14
Kocaeli'de mutfak tezgahları üretim tesisinde korkutan yangın | Video 19.11.2025 | 10:42
01:43
Dikkatsiz sürücünün polise çarpma anı kamerada | Video 19.11.2025 | 10:42
05:39
Beylikdüzü'nde boş kulübe alev alev yandı | Video 19.11.2025 | 10:23
00:10