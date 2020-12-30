SON DAKİKA! Bursa'da sokak ortasında genç kadına yumruklu vahşi saldırı | Video

Son dakika haberleri... Bursa'da bir pazar yerinde alışveriş yapan bir genç kadını bir adam herkesin gözü önünde yumruklayarak darp etti! Kavgada sosyal mesafe ihlal edilirken, kavgayı izleyen onlarca kişi de korona virüsü unuttu.

Edinilen bilgiye göre, pazardaki adam, genç bir kadınla bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma pazar önünde devam ederken genç kadın "bana vurdu" diyerek adama çantasıyla saldırmak istedi. Bunun üzerine öfkeli adam da genç kadını herkesin gözü önünde yumrukladı.



Olay esnasında hem kavga edenler hem de izleyenler sosyal mesafeyi unuttu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.