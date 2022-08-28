SON DAKİKA! Bursa'da tur otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video

Kütahya Tavşanlı'dan Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen tur otobüsü İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı. Çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre 47 kişinin bulunduğu otobüsteki, 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı.

Kütahya Tavşanlı'dan Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen tur otobüsü İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı. Çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre 47 kişinin bulunduğu otobüsteki, 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı.