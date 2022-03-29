Son Dakika: Edirne'de aile katliamı! 4 kişi öldürülmüş halde bulundu | Video

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Son dakika haberi: Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.