SON DAKİKA: Enes Çakmak trafik kazası geçirdi! Tiktok fenomeni Enes Çakmak kimdir, öldü mü?
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Son dakika haberleri... 'TikTok fenomeni Enes Çakmak (Enes Alf) öldü' paylaşımları sosyal medyada olay oldu! TikTok fenomeni Enes Çakmak (Enes Alf) geçirdiği trafik kazasında öldü mü? Arkadaşları sosyal medya hesaplarından TikTok fenomeni Enes Çakmak'ın trafik kazasında öldüğünü açıkladı.