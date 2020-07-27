Son Dakika Haber: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı öncesi Kabine Toplantısı başladı | Video
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Büyükşehirlerde sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte corona virüsü tedbirleri ile ilgili son dakika haberleri de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün de, Cumhubaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı, öğle saatlerinde başladı. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, Kabine Toplantısı'nda masada olan konular ve sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı hakkında bilgiler...