Son Dakika Haberi: Ankara'da plazada yangın | Video
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Son dakika... Ankara'da Söğütözü Mahallesi'nde bir plazada yangın çıktı. Yyangının çıktığı plaza tahliye ediliyor.