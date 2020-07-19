Video Yaşam Son Dakika Haberi: İstanbul E-5 Karayolu’nda skandal görüntüler 'Geri zekalı... Terbiyesizler... ' | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul E-5 Karayolu’nda skandal görüntüler 'Geri zekalı... Terbiyesizler... ' | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul E-5 Karayolu’nda skandal görüntüler 'Geri zekalı... Terbiyesizler... ' | Video
19.07.2020 | 10:04

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Son dakika... İstanbul E-5 Karayolu Selimpaşa mevkisinde 7 aracın beraberce ölüm saçarak şuursuzca makas atttığı skandal görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı! 7 aracın düğün eğlencesi adı altında dehşet saçtığı anları cep telefonu ile kayıt altıan alan vatandaş ise "Geri zekalı... Terbiyesizler... Terörist bunlar.." diyerek tepki gösterdi.

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E-5 Karayolu Silivri Selimpaşa mevkisinde dün kaydedilen görüntülerde, düğün konvoyundaki araçlar seyrettiği esnada bir anda hızlı şerit değiştirtip fren yapmaya başladılar. Bir süre sonra konvoydaki 7 araç birbirlerine "makas" da atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Arkadan seyreden sürücüleri bir an düşünmeyen ve geçişlerini engelleyen konvoydakiler daha sonra gözden kayboldu. O anları kaydeden bir kadın, "Düğün konvoyu değil terör" diyerek durumda tepki gösterdi.

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