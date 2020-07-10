Video Yaşam Son Dakika Haberi: İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR kazası: 1 ağır yaralı | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR kazası: 1 ağır yaralı | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR kazası: 1 ağır yaralı | Video
10.07.2020 | 10:55

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Son dakika... İstanbul Çekmeköy’de Kuzey Marmara otoyolunda önünde seyreden kargo yüklü kamyona arkadan çarpan odun yüklü tır hurdaya dönerken, çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı. Kargo kamyonu kazanın etkisiyle şarampole yuvarlanırken diğer tır hurdaya döndü. Kaza karışan kamyon ve kaza yeri havadan görüntülendi.

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Kaza, Kuzey Marmara yolunda Kocaeli istikametinde Reşadiye Kavşağı Mevkinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çetin Alkan idaresindeki 39 AV 775 plakalı odun yüklü Mercedes marka tır, önünde seyreden Ünal Göktürk idaresindeki 03 ABF 466 plakalı kargo yüklü Ford marka kamyona arakadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle odun yüklü tırın kupa kısmı parçalanırken kargo yüklü kamyon şarampole yuvarladı. Kuzey Marmara otoyolu savaş alanına dönerken odun yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri yaralı sürücüyü çevredeki Hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri güvenlik önlemleri olarak yolu trafiğe açtı. Kazanın etkisiyle trafiğin durma noktasına geldiği Kuzey Marmara yolunda uzun kuyruklar oluştu. Kazada ölen olmazken kazaya karışan tır ile kamyon kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Şarampole yuvarlanan kargo yüklü kamyon havadan görüntülendi.


Trafikte kazaya karışan kargo kamyon sürücüsü Ünal Göktürk, "Trafikte seyir halindeyken odun yüklü tır arakadan çarptı. Benim kullandığım tır kullanılamaz hale geldi. Diğer tır da kullanılamaz hale geldi. Arkadaşın sağlık durumu iyi, olduğunu söylediler, tırlarda maddi hasarlar meydana geldi" diye konuştu.

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