Video Yaşam Son Dakika Haberi: İstanbul'da güvenlik kamerasını izleyen kadına büyük şok! Teker teker ortadan kayboluyorlardı | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul'da güvenlik kamerasını izleyen kadına büyük şok! Teker teker ortadan kayboluyorlardı | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul'da güvenlik kamerasını izleyen kadına büyük şok! Teker teker ortadan kayboluyorlardı | Video
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İstanbul Bayrampaşa'da gayrimenkul dükkanı çevresindeki saksılara ektiği fesleğenler kaybolan kadın esnaf, güvenli kamerası görüntülerini izleyince şoke oldu! Kadın esnaf eksieln fesleğenlerin bir kadın tarafıdna kökünden kopartılarak çalındığı anları izleyince çok şaşırdığını söyledi.

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Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü, Yenidoğan Mahallesi Atışalanı Caddesi üzerinde bulunan gayrimenkul dükkanının önünde meydana geldi. Gayrimenkul dükkanı çalışanı Berrin Tunca, sabah dükkanı açtıktan fesleğenlerden birinin eksik olduğunu fark etti. Dükkanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Tunca, fesleğenin yoldan geçen bir kadın tarafından akşam saatlerinde çalındığını gördü. Görüntülerde, bir erkekle yürüyen kadının bir anda saksıdaki fesleğeni kökünden kopararak çaldığı görülüyor.


"HASTALIK YA DA KÖTÜ BİR ALIŞKANLIK"
Berrin Tunca, "Sabah geldiğimde, her sabah olduğu gibi çiçekleri suluyordum. Bir çiçeğin eksik olduğunu fark ettim. Kamera kayıtlarına baktım. Bir hanımefendi ve yanında eşi ya da oğlu olan biriyle birlikte çiçeği almış. İki üç liralık bir şey çok çalmaya gerek yoktu ama işte insanlarımızda belki hastalıktır, belki alışkanlık haline getirmişlerdir. Kötü bir alışkanlık, inşallah bir daha böyle şeyler yapmazlar diye umut ediyorum. Buradan aslında rencide etmek istemiyoruz ama görünsün bilinsin ki, birazcık olsun utansınlar" dedi.

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