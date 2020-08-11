Video Yaşam Son Dakika Haberi | Ordu'da vahşet! Sevgilisi Merve Yeşiltaş'ı benzinle yakarak öldürdü... Cinayette kan donduran detaylar | Video

Son Dakika Haberi | Ordu'da vahşet! Sevgilisi Merve Yeşiltaş'ı benzinle yakarak öldürdü... Cinayette kan donduran detaylar | Video

Son Dakika Haberi | Ordu'da vahşet! Sevgilisi Merve Yeşiltaş'ı benzinle yakarak öldürdü... Cinayette kan donduran detaylar | Video
11.08.2020 | 10:06

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Son dakika... Ordu'nun Fatsa ilçesinde Türkiye'yi sarsan kadın cinayeti! Ordu Fatsa'da Soner Durgun isimli şahıs tartıştığı sevgilisi Merve Yeşiltaş'ı üzerine benzin dökerek ateşe verip öldürdü.

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Olay, ilçeye bağlı Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adreste yangın olayının bildirilmesi üzerine Soner Durgun (22) ile sevgilisi Merve Yeşiltaş (31) 112 acil servis ekiplerince, ikinci derecede yanık teşhisi ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AĞAÇ KESME MOTORUNUN BENZİNİ İLE YAKTI
Polis ekipleri tarafından hastanede Soner Durgun ile yapılan sorguda şahsın, Merve Yeşiltaş ile aralarında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, ağaç kesme motorunun benzini ile hem Merve Yeşiltaş'ı hem de kendisini yaktığını beyan etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar bulunan iki şahıs, Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

MERVE YEŞİLTAŞ HAYATINI KAYBETTİ
Benzin dökülerek feci şekilde yanan Merve Yeşiltaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Soner Durgun'un durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

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