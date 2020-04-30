Son Dakika Haberler | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman biter? 65 üstü için sokağa çıkma yasağı izni mi geliyor? | Video

Corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri tüm vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandeminin ilk günlerinde risk grubunda oldukları gerekçesiyle getirilen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dün ilk defa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da değindiği 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ile ilgili detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu konunun gündem olmasının ardından vatandaşlar 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek ve sokağa çıkma izni nasıl alınır sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Olası bir düzenlemede, birkaç saatlik veya hafta sonu için 65 yaş üstü sokağa çıkma izni verilecek. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek ve sokağa çıkma izni ne zaman gelecek? İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar...

Corona virüsü sokağa çıkma yasağı düzenlemeleri hakkında son dakika haberleri vatandaşlarımız tarafından yakından takip ediliyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili peş peşe son dakika haberleri geliyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek sorusu son günlerin en çok merak edilen gündem maddeleri arasında yer alıyor. Uzun bir süre önce, henüz pandeminin ilk günlerinde Salğık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyesi ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı getirilmiş, kısa bir süre sonra bu yasak 20 yaş altı gençleri de kapsayacak şekilde genişletilmişti. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı yeni düzenleme ile nasıl olacak ya da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona eriyor? Haberimizde, konu ile ilgili son gelişmeler hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır.

HAFTA SONLARI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR!

Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Haftasonu devam eden sokağa çıkma sınırlamasını bayram sonun akadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. 1 Mayıs gece 00:00'dan başlayarak 1, 2, 3 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlamasını uygulayacağız" dedi.

65 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME YOLDA MI?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı genelgesine dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Alınan kararlarda değişiklikler yapılabileceği gündemde yer alırken vatandaşlar gelen haberler doğrultusunda hafta sonu dışarı çıkılabilecek mi merak ediyor. Henüz bu gelişmenin 20 yaşındaki vatandaşlara uygulanacağı gibi bir durum söz konusu değilken işte gelen bu yeni gelişmeye dair detaylar…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILIYOR MU?

Hükümet koronavirüs salgınıyla ilgili bazı kararları gözden geçiriyor. AK Parti MYK'da ve bakanlıklarda yapılan toplantılarda, koronavirüs mücadelesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı verilmesi ilk kararlardan olduğu için, bu grubu kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriliyor. Kamuoyunda da bu konuda oluşan talepler doğrultusunda, 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor. Bu plan, sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. Karar, 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.