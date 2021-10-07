SON DAKİKA: İstanbul Ataşehir'de Şeyda Yılmaz'ın ölüm anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

Son dakika haberleri... İstanbul Ataşehir'de lüks bir rezidansın 8. katından düşerek hayatını kaybeden Şeyda Yılmaz'ın (48) ölüm anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde Şeyda Yılmaz'ın lüks rezidansın 8. katından aşağıya düştüğü anlar ve olay yerine gelen polisin şüphelilerin üzerini aradığı da görülüyor...