Son dakika: İstanbul Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:07
01:27
Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de tarla yangını | Video 29.07.2020 | 18:11
03:08
01:27
Kurban Bayramı trafiği başaldı! Havadan ilk görüntüler... | Video 29.07.2020 | 16:09
01:12
01:58
01:39
Son dakika: Kamu yazışmalarında Whatsapp devri sona eriyor | Video 29.07.2020 | 13:12
02:20
02:31
01:20
04:21
00:34
01:20
02:41
Kahramanmaraş'ta karısının sevgilsini pompalı tüfekle vuran koca... | Video 29.07.2020 | 09:23
00:47
00:31
00:10
Son Dakika: İBB'nin ağaç katliamı kamerada | Video 29.07.2020 | 09:23
01:23
01:12
Son dakika haberi... İstanbul Kağıthane'de 15 kişiden oluşan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 6 kişi yaralandı.
Olay, saat 02.30 sıralarında Merkez Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 kişiden oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga'da gruptakilerden bazıları silahla ateş açtı bazıları ise bıçakla saldırdı. Olayda 6 kişi yaralandı. Çevredekiler ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Yaralıların durumun iyi olduğu öğrenilirken, çevrede inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.