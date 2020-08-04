Son Dakika: İstanbul Kayışdağı'nda orman yangını | Video
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Son dakika haberi.. İstanbul Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
İstanbul Ataşehir Kayışdağı'nda 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Orman yangı havadan drone ile görüntülendi.
Öte yandan yangının çıktığı noktaya yakın yerde geçtiğimiz ayda orman yangının çıkmıştı.