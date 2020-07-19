Video Yaşam Son dakika: İstanbul'da düğün eğlencesi adı altında sokak ortasında skandal görüntüler | Video

Son dakika: İstanbul'da düğün eğlencesi adı altında sokak ortasında skandal görüntüler | Video

Son dakika: İstanbul'da düğün eğlencesi adı altında sokak ortasında skandal görüntüler | Video
19.07.2020 | 09:18

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Son dakika haberi... İstanbul Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında düğüna adı altında yapıla sosyal mesafesiz ve maskesiz kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı.

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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını ile mücadele devam ederken yaz ayının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Yetkiler salgının yayılmaması adına düğünlerin bazı kurallar çerçevesinde yapılması kararı aldı. Gaziosmanpaşa'da kameralara yansıyan görüntülerde vatandaşların kuralları hiçe saydığı görüldü. Mahallede yapılan düğünde eğlenceye katılan vatandaşların maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Eğlenceye katılanların kuralları umursamadan halay çektiği anlar kameraya yansıdı.

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