Son dakika: İstanbul'da rehine krizi! "Evi yakacağım" dedi... 5 aylık bebeği ölümden kurtardılar

İstanbul Maltepe’de eşiyle sorunları bulunan Baki Ü. eşini ve beş aylık bebeğini rehin alarak evi yakacağını söyledi. İtfaiye Ekipleri ile birlikte olay yerine giden İstanbul Polisi saldırganı ikna ederek adamı etkisiz hale getirdi. İtfaiye ekipleri dışarıdan müdahale ettiği yangını kontrol altına alarak söndürdü.