Video Yaşam SON DAKİKA: İzmir'de feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: İzmir'de feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: İzmir'de feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...
12.04.2021 | 17:17

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Son dakika haberleri...  İzmir'in Bergama ilçesinde süt tankerinin çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında, Bölcek- Ayaskent yolu Bölcek Kavşağı'nda meydana geldi. Bergama'nın kırsal Ayaskent Mahallesi'nden Soma'ya giden Murat Tokmak'ın kullandığı 45 DM 958 plakalı süt tankeri, kavşağa kontrolsüz şekilde girdiği öne sürülen Uğur Baylan yönetimindeki 35 ARV 46 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, yaklaşık 2 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Süt tankeri ise karşı şeride geçerek yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada hafif ticari araçtaki Nurkadın Gümüşsu (52), bir süre önce boşandığı Yıldıray Demirdöven (47) ve Safiye Derge (46) yaşamını yitirdi, Uğur Baylan ile yanındaki Yılmaz Kızılboğa, Sema Derge, Abuzer Yakala ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Uğur Baylan, Soma Devlet Hastanesi'ne, diğer 3 yaralı ise Bergama Necla- Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın ardından süt tankerinin şoförü Murat Tokmak'ı gözaltına aldı.

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